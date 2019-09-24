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İşte son hava durumu raporu

Yarın ve perşembe günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

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24/09/2019
HK

Ülkemiz yeniden yağışlı havanın etkisine giriyor

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İşte son hava durumu raporu

Meteoroloji Dairesi yarın ve perşembe günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, çarşamba ve perşembe günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31 – 34 ve sahillerde 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

24/09/2019 09:58

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TAGS: hava durumu, Meteoroloji Dairesi, haber, kıbrıs
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