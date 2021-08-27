İşte sonuçlar…

KKTC Kickboks Federasyonu’nun 2021 yılı Faaliyet Programında yer alan Muaythai Sporcu / Antrenör / Hakem Kursu ve Semineri, 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu MHK Başkanı Hamit DURMAZ, 5.Kademe Teknik Direktör Halis AVŞAR ve 5.Kademe Teknik Direktör Yasin URLU tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 17 Sporcu, 19 antrenör ve 10 Hakem başarılı oldu.

Başarılı olan Sporcu, Antrenör ve Hakemlerin isimleri ve dereceleri şöyle:

MUAYTHAİ SPORCU EĞİTİM KURSU SONUÇ (23-26 AĞUSTOS 2021)

S. No Adı ve Soyadı Derecesi

01. Tarık YAYAR 10.Khan

02. Sehruz KIZILYÜREK 9.Khan

03. Kadir TALİMAN 9.Khan

04. Özgür KUŞÇU 9.Khan

05. Hüseyin BARUT 8.Khan

06. İlayda ERDEM 8.Khan

07. Benjamin BOLTES 8.Khan

08. Cemile YILDIZ 8.Khan

09. Güner ÇAKIN 8.Khan

10. Tarık Buğra ÖZBALIK 7.Khan

11. Barış KARATAŞ 7.Khan

12. Fevzi FASLIGİL 6.Khan

13. Batuhan Nihat CERİT 6.Level

14. Hasan KINAY 6.Level

15. Enes ERDEM 5.Khan

16. Gonca CUMHUR 5.Khan

17. Cumhur Toprak TURAÇ 2.Khan

S. No Adı ve Soyadı Derecesi

01. Hatice ERDEM 1.Kademe

02. Bahar ERDEM 1.Kademe

03. Nazime YAYAR 1.Kademe

04. Ahmet ARCA 1.Kademe

05. Emir Ali KAYNAKKAN 1.Kademe

06. Yeten ERBİLDİM 1.Kademe

07. Doğan SÜZAL 1.Kademe

08. Ekim ÖZGÜVENLİ 1.Kademe

09. Azim TANOL 1.Kademe

10. Feyzi KURUMANASTIRLI 1.Kademe

11. Nahide Aleyna DOĞA 1.Kademe

12. Hüseyin TURAÇ 2.Kademe

MUAYTHAİ ÖZEL ANTRENÖR EĞİTİM KURSU SONUÇ (23-24 AĞUSTOS 2021)

S. No Adı ve Soyadı

01. Kürşad MAMALI

02. Recep KAYLAN

03. Ekrem BULUT

04. Tufan ŞİMŞEK

05. Mehmet ERDEM

06. Umar ABDULAZİZ

07. Celil AKARPINAR

MUAYTHAİ ÖZEL ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİNE KATILANLAR (23-24 AĞUSTOS 2021)

S. No Adı ve Soyadı Derecesi

01. Nazime YAYAR Aday

02. Feyzi KURUMANASTIRLI Aday

03. Emir KAYNAKKAN Aday

04. Nahide Aleyna DOĞAN Aday

MUAYTHAİ HAKEM EĞİTİM KURSU SONUÇ (26 AĞUSTOS 2021)

S. No Adı ve Soyadı

01. VEDAT YAYAR

02. HATİCE ERDEM

03. İBRAHİM ÖZGÜL

04. Zülfiye İBRAGİMOVA

05. Asya HOŞOĞLU

06. Celil AKARPINAR

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27/08/2021 18:40