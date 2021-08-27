İşte sonuçlar…
27/08/2021
KKTC Kickboks Federasyonu’nun 2021 yılı Faaliyet Programında yer alan Muaythai Sporcu / Antrenör / Hakem Kursu ve Semineri, 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.
Türkiye Muaythai Federasyonu MHK Başkanı Hamit DURMAZ, 5.Kademe Teknik Direktör Halis AVŞAR ve 5.Kademe Teknik Direktör Yasin URLU tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 17 Sporcu, 19 antrenör ve 10 Hakem başarılı oldu.
Başarılı olan Sporcu, Antrenör ve Hakemlerin isimleri ve dereceleri şöyle:
MUAYTHAİ SPORCU EĞİTİM KURSU SONUÇ (23-26 AĞUSTOS 2021)
S. No Adı ve Soyadı Derecesi
01. Tarık YAYAR 10.Khan
02. Sehruz KIZILYÜREK 9.Khan
03. Kadir TALİMAN 9.Khan
04. Özgür KUŞÇU 9.Khan
05. Hüseyin BARUT 8.Khan
06. İlayda ERDEM 8.Khan
07. Benjamin BOLTES 8.Khan
08. Cemile YILDIZ 8.Khan
09. Güner ÇAKIN 8.Khan
10. Tarık Buğra ÖZBALIK 7.Khan
11. Barış KARATAŞ 7.Khan
12. Fevzi FASLIGİL 6.Khan
13. Batuhan Nihat CERİT 6.Level
14. Hasan KINAY 6.Level
15. Enes ERDEM 5.Khan
16. Gonca CUMHUR 5.Khan
17. Cumhur Toprak TURAÇ 2.Khan
S. No Adı ve Soyadı Derecesi
01. Hatice ERDEM 1.Kademe
02. Bahar ERDEM 1.Kademe
03. Nazime YAYAR 1.Kademe
04. Ahmet ARCA 1.Kademe
05. Emir Ali KAYNAKKAN 1.Kademe
06. Yeten ERBİLDİM 1.Kademe
07. Doğan SÜZAL 1.Kademe
08. Ekim ÖZGÜVENLİ 1.Kademe
09. Azim TANOL 1.Kademe
10. Feyzi KURUMANASTIRLI 1.Kademe
11. Nahide Aleyna DOĞA 1.Kademe
12. Hüseyin TURAÇ 2.Kademe
MUAYTHAİ ÖZEL ANTRENÖR EĞİTİM KURSU SONUÇ (23-24 AĞUSTOS 2021)
S. No Adı ve Soyadı
01. Kürşad MAMALI
02. Recep KAYLAN
03. Ekrem BULUT
04. Tufan ŞİMŞEK
05. Mehmet ERDEM
06. Umar ABDULAZİZ
07. Celil AKARPINAR
MUAYTHAİ ÖZEL ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİNE KATILANLAR (23-24 AĞUSTOS 2021)
S. No Adı ve Soyadı Derecesi
01. Nazime YAYAR Aday
02. Feyzi KURUMANASTIRLI Aday
03. Emir KAYNAKKAN Aday
04. Nahide Aleyna DOĞAN Aday
MUAYTHAİ HAKEM EĞİTİM KURSU SONUÇ (26 AĞUSTOS 2021)
S. No Adı ve Soyadı
01. VEDAT YAYAR
02. HATİCE ERDEM
03. İBRAHİM ÖZGÜL
04. Zülfiye İBRAGİMOVA
05. Asya HOŞOĞLU
06. Celil AKARPINAR