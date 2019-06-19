İşte Sosyal medyanın yeni trendi

BBC sunucusu Nicky Campbell, 18 yaşındaki kızının odasındaki dağınıklık alışkanlık haline gelince, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Paylaşım sonrası Twitter adeta dağınık oda fotoğrafları ile çalkalandı.

BBC sunucusu Nicky Campbell, 18 yaşındaki kızının odasındaki dağınıklık alışkanlık haline gelince, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Campbell ile aynı fikirde olan binlerce Twitter kullanıcısı, yorumlarını ve kendi çocuklarının dağınık odasını paylaştı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de görev yapan Nicky Campbell, 18 yaşındaki kızının dağınıklığıyla başa çıkamayınca çareyi sosyal medyada buldu.

Campbell'ın paylaşımının ardından, aynı sorundan muzdarip ebeveynlerden destek mesajı geldi.

Paylaşılan o fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki ya size odası dağınık olan insanların daha yaratıcı olduğunu dile getirseydim ne düşünürdünüz? Dağınık oda insanların sosyal normlardan kopmasına ve rahatlamasına yardımcı olur.