İşte statü gereği oynayamayacak futbolcular: "3 Büyükler" erteleme maçına çıkıyor

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hafta arasında erteleme maçına çıkacak. Peki Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta statü gereği hangi futbolcular forma giyemeyecek?

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25/09/2023

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İşte statü gereği oynayamayacak futbolcular: "3 Büyükler" erteleme maçına çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe-Başakşehir, İstanbulspor-Galatasaray ve Adana Demirspor-Beşiktaş maçları, temsilcilerimiz Avrupa maçları sebebiyle ertelenmişti.

Öte yandan erteleme maçlarının oynanması planlanan tarihler sonrası (25-26-27 Ağustos) yapılan transferler, hafta arası oynanacak müsabakalarda forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA 2 İSİM STATÜYE TAKILDI

Buna göre Galatasaray'ın yarın İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacağı maçta iki futbolcusu görev alamayacak.

Galatasaray'ın İstanbulspor maçının ilk tarihinden sonra kadrosuna kattığı Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele kritik müsabakada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 3 FUTBOLCU SÜRE ALAMAYACAK

Beşiktaş'ta ise Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, Adana Demirspor deplasmanında yerini alamayacak.

FENERBAHÇE'DE STATÜYE TAKILAN İSİM YOK

Fenerbahçe 27 Ağustos'ta oynanması planlanan Başakşehir maçı sonrası transfer yapmadığı için sakat ve cezalı futbolcular hariç tüm oyuncularından yararlanabilecek.

Fenerbahçe son transferi Dominik Livakovic'in lisansını 25 Ağustos'ta çıkarmıştı.

ADANA DEMİRSPOR'DA EKSİK ÇOK

Adana Demirspor'da ise Beşiktaş maçının ilk tarihi sonrası transfer edilen Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş zorlu maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli ve Ertaç Özbir de Beşiktaş'a karşı süre alamayacak.

25/09/2023 11:22
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TAGS: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş
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