İşte Süper Lig'in en değerli takımı ve futbolcusu

Transfermarkt, Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. En fazla artış Fenerbahçeli futbolcularda yaşanırken, bu doğrultuda Süper Lig'in değerli takımları sıralaması da değişti. İşte Süper Lig'in değerli oyuncuları ve takımları...

Süper Lig'in transfermarkt piyasa değerleri güncellendi. İşte ligin en değerli 10 futbolcusu ve takımları...

İşte Süper Lig'in değerli takımları;

Fenerbahçe 126.85

Beşiktaş 126.75

Galatasaray 109.70

Trabzonspor 92.38

Başakşehir 43.45

Alanyaspor 42.40

Karagümrük 36.18

Gaizantep FK 33.63

Adana Demirspor 33.58

Antalyaspor 29.85

Göztepe 29

Kayserispor 28.85

Yeni Malatyaspor 28.58

Konyaspor 28.20

Sivasspor 27.53

Hatayspor 27.10

Giresunspor 23.55

Kasımpaşa 23

Çaykur Rizespor 19.88

Altay 16.20

Mergim Berisha - Fenerbahçe 10 Milyon Euro

Anastasios Bakasetas - Trabzonspor 10 Milyon Euro

Marcao - Galatasaray 10.5 Milyon Euro

Attila Szalai 11 Milyon Euro

Rachid Ghezzal - Beşiktaş 11 Milyon Euro

Cyle Larin - Beşiktaş 11.5 Milyon Euro

Altay Bayındır - Fenerbahçe 16 Milyon Euro

Diego Rossi - Fenerbahçe 16 Milyon Euro

Uğurcan Çakır - Trabzonspor 17 Milyon Euro

Miralem Pjanic - Beşiktaş 18 Milyon Euroa

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12/10/2021 20:41