İşte Survivor'da elenen isim

Survivor 2018 yine oldukça heyecanlı bir eleme gecesini geride bıraktı. Her zamanki gibi gerilimin eksik olmadığı eleme gecesinin sonunda bir isim adaya veda etti. Takım arkadaşlarının kararıyla eleme potasına çıkan isimlerden, Yağmur Banda, Hakan Hatipoğlu, Mustafa Kemal Kurt ve Turabi Çamkıran'dan biri, yapılan halk oylaması sonucu adaya veda etti.

İzleyicilerden gelen SMS oylarıyla elenen ismin belirlendiği yarışmada arkadaşları tarafından çıkan 4 aday birinin hayalleri sonlanmış oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte merak edilen o soruların yanıtı.

SURVİVOR’DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2018'de bu gece her haftanın ilk günü olduğu gibi eleme heyecanı vardı. Konsept gereği haftada iki kez yapılan dokunulmazlık oyunlarının ardından, hem ünlüler hem de gönüllüler takımından ikişer yarışmacı eleme potasına çıktı. Kritik SMS oylaması sonucu ise bu hafta elenen isim belli oldu.

Yapılan halk oylaması sonucu adaya veda eden isim gönüllüler takımından Yağmur Banda oldu. Dokunulmazlık oyunlarındaki şansızlığını sürdüren gönüllüler takımı bu sonuçla birlikte finale kısa bir süre kala bir kişi daha eksildi.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’un 28 Mayıs akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanının yanında, bir de sembol oyunu heyecanı vardı.Kıran kırana geçen sembol oyununun erkekler finalini Turabi Çamkıran kazandı. Sembol oyununa Turabi ve Adem arasında yaşanan tartışama damga vurdu. Erkeklerde kazananın belli olmasının ardından gözlerin çevrildiği kadınların finalinde, kazanan isim ise Merve oldu.

TURABİ VE ADEM ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Erkekler sembol oyunu final mücadelesinde Adem ve Turabi arasında sinirler gerildi. Karşı karşıya gelen ikiliyi takım arkadaşları zor sakinleştirdi. Sembol oyununun ardından eleme konseyinde de devam eden tartışma hakkında konuşan Acun Ilıcalı, özellikle Adem'e yönelik uyarılarda bulundu.