İşte Survivor'da haftanın eleme adayları!

Survivor'da Türk takımında kavgalar oyun kaybettirdi! Dün oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Türk takımı, ikinci oyunda rehavete kapılınca Yunan takım oyunu aldı. Ardından final oyunu oynandı Yunan takım atak yapıp oyunu ve dokunulmazlığı kazandı. Türk takım 3 eleme adayı belirledi. İşte Survivor'da eleme adayları...

Survivor Türkiye Yunanistan’da seyirciler heyecan dolu yarışları sıkı bir şekilde takip ediyor. Acun Ilıcalı’nın son bölümde hiç beklemediği bir şey oldu ve Türk takım dokunulmazlığı kaybetti. Son bölümde; Hikmet ile Yusuf arasında çıkan kavga oyun kaybettirdi. Potaya çıkan isimler ise sık sık kavga eden Atakan ile Bora oldu. İşte Survivor eleme adayları…

SURVİVOR SON BÖLÜMDE ELEME ADAYLARI: ATAKAN, BORA VE KAAN

DOKUNULMAZLIK OYUNLARI YUNAN TAKIM’IN OLDU

Acun: İkinci dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz. Kazanırsanız rahatsınız kaybederseniz final oynayacaksınız.

Türkiye: 7 Yunanistan: 10

Birinci dokunulmazlığı Türkiye, ikinci dokunulmazlığı Yunanistan kazandı. Final oyunu sonucunda dokunulmazlık sadece bir takımın olacak.

Türkiye: 0 Yunanistan: 3 Dokunulmazlık Yunanistan’ın oldu.

HİKMET İLE YUSUF TARTIŞTI, TAKIM OYUNU KAYBETTİ

Acun: Bir konsantrasyon sorununuz vardı. Hepinize bireysel dokunulmazlıkta başarılar diliyorum. Aranızdan bir kişi ayrılacak.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANANLAR

Murat: Maalesef bireysel dokunulmazlık oynayacağız.

Bora: Çok iyi bir skorla geldik. İkinci etapta rehavete kapıldık. Maalesef bizden birini yazacağız. Keşke yemek ödülü yerine bunu kazansaydık. Üzgünüz.

KADINLARDA; Ecem

ERKEKLERDE; Okay

ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?

Hakan: Performansa yönelik bir isim yazılacak.

Yusuf: Sadece performans değil adada da anlaştığımız kişiler kalmalı. Takım olgusunu çürüten kişiler gitmeli.

Okay: Performansa göre değerlendireceğim ama potadan çıkan isim de var. Güçlü birini potaya soktunuz zayıf birini söylersem o elenir, o yüzden rakip olacak güçlü birini söylerim.

Ecem: Aklımda bir isim var ama arkadaşlarımla da konuşmak, fikirlerini öğrenmek istiyorum.

Acun: Takımızın oylama yapacağı ada konseyine hoşgeldiniz. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Maalesef aday çıkmak zorunda.

Bora: Yenilmeyi sevmiyorum. Biraz rehavete uğradık. Karşımızda iyi bir takım var. Ufak bir tartışma oldu belki performansımıza yansımış olabilir.

Hikmet: Gerginliğimizi bence taşıdık. Gerginlikler oluyor. Çok büyütmedik ama ufak da olsa oldu. Dokunulmazlığın birinci etabını kazanmıştık, ikincisini ve üçüncüsünü kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bir gün hepimiz gideceğiz.

Acun: Bu hafta ödülünüz kurabiye ve sütlü kahve. Performansları en iyi olanlar: Erkeklerde; Spyros ve Atakan. Kadınlarda; Afroditi ve Seda.