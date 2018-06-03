İşte süt yapan yiyecekler…

Emzirme dönemindeki annelerin büyük çoğunluğu zaman zaman bebeklerinin yeterince süt alıp almadıklarından endişe eder. Ancak bebeğe yetecek kadar süt üretilememesi oldukça nadir görülen bir durumdur. Şimdi size doktorunuza da danışarak anne sütünü artırdığı bilinen bazı gıdalarla ilgili bilgiler vereceğiz. İşte anne sütünü artıran besinler…

ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRAN BESİNLER VE FAYDALARI

YULAF

Kolesterolü düşüren ve kan basıncını düzenleyen yulaf, anne sütünün sağlıklı bir şekilde gelmesi, daha da önemlisi miktarının artması için en önemli destekleyicilerden biridir. Yulaf, içinde bolca bulunan demir minerali sayesinde süt üretiminin sağlıklı seviyelerde seyretmesine destek oluyor. Bu da yetmiyormuş gibi oksitosin adlı bir homonun salınımını artırarak sütün, süt kanallarından ilerlemesini hızlandırıyor. Ayrıca rahatlatan ve enerjinizi yükselten bir besin olması özelliğiyle de stresli olmadığınızda salgılayabildiğiniz oksitosin, prolaktin gibi süt üretiminde anahtar rol oynayan hormonların salgılanmasına izin vermiş olur.

SU

Anne sütünün büyük bir çoğunluğunu su oluşturuyor. Annenin vücudunda yeteri kadar su olmadığında yeteri kadar anne sütü de olmuyor. Bu nedenle emziren annelerin mutlaka doktorunun önerdiği miktarda suyu gün içinde tüketmesi gerekiyor.

HAVUÇ

Fitoöstrojen içeren havuç, aynı zamanda beta karoten ve A vitamini yönünden de zengin bir besindir. Doğal ya da bitkisel östrojen olarak anılan fitoöstrojenin süt kanallarının gelişimine katkı sağladığı biliniyor. Süt üretiminin artmasına da destek olduğu söyleniyor. Emziren annelerin hergün mutlaka havuç yemeleri tavsiye ediliyor.

YUMURTA

En güçlü protein kaynağı olan yumurta, zengin aminoasit ve demir içeriğiyle emziren annelerin sütünü artırmak için günlük tüketmesi gereken besinlerin başında gelir.

KURUTULMUŞ MEYVELER

Kuru incir, kuru üzüm, kayısı, hurma gibi besinler bilinen en iyi süt artırıcı (galactagogue) besinlerden birkaçıdır. Kuru meyvelerin anne sütünü artırmasını sağlayan faktör içeriğinde bol miktarda kalsiyum ve magnezyum bulunmasından kaynaklanır. Özellikle incir ve hurma emzirme döneminde süt miktarını önemli miktarda artırmaktadır. Bunun dışında demir eksikliğiniz varsa kırmızı çekirdekli kuru üzüm (1 yemek kaşığı) tüketerek hem demirinizi hem sütünüzü artırabilirsiniz. Kayısı ayrıca triptofan denilen ve süt üretimi sağlayan prolaktin hormonunu tetikleyen bir madde de içerirler.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, marul, roka, maydanoz, semiz otu, kara lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler içerdikleri fitoöstrojenler ile emziren annelerde süt miktarını doğal yoldan artırıyor. Ayrıca bu sebzeler kalsiyum, demir, folat ve vitamin A içeriği bakımından zengin olması sayesinde sütün kalitesinin artmasına da önemli rol oynuyor. Yeşil yapraklı sebzeleri çiğ ya da az haşlanmış şekilde tükettiğinizde onlardan daha fazla faydalanabileceğinizi unutmayın.

REZENE ÇAYI

Rezene, anne sütünü artırmasıyla bilinen, bilimsel olarak da annelerde süt yaptığı kanıtlanmış bir bitkidir. Taze rezene yapraklarını yemeklerinize, salatanıza katabilir, kurutulmuş rezene tohumlarını da kaynamış suda demleyerek çay şeklinde tüketebilirsiniz. Rezenenin en iyi faydalarından biri de, süte karışarak bebeğe de geçmesi ve annede olduğu kadar, bebekte de sindirim sorunlarına iyi gelmesidir.

SARIMSAK

Bebeğin süt emme süresini arttıran sarımsak aynı zamanda annenin de iştahını açarak süt kalitesi için gerekli vitamin ve mineralleri almasına yardımcı olur.

YAĞLAR

Zeytinyağı, keten tohumu yağı ve susam yağı gibi sağlıklı yağların emzirmeye yardımcı olduğuna inanılmaktadır.