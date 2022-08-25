İşte Tatlıses'in son sağlık durumu

Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde bugün saat 10.50'de İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu panelvan tipi minibüs ile karşı yönden gelen kamyon, kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar, şarampole yuvarlandı, minibüs alev aldı. Yardıma koşan çevredekilerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu.

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Kapuz Caddesi'nden Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı kamyonun, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştığı öğrenildi. Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüsün, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı otomobilin ön kısmına çarptığı, kamyon ve minibüsün uçuruma düştüğü belirtildi.

TATLISES’İN İLK SÖZLERİ

İhbar üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan İbrahim Tatlıses ile 2 yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

ARACIN ÇEVRESİNE ÇARŞAF GERİLDİ

İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, önce vinç ile önce şarampolden çıkarıldı. Basın mensuplarının görüntü almasını istemeyen yakınlarının talebi üzerine zabıta ekipleri, aracın çevresine çarşaf gerdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu özel aparatlarla aracın kapısı söküldü. Önce, diğer 2 yaralı çıkarıldı, ardından İbrahim Tatlıses kurtarıldı. Kazada İbrahim Tatlıses, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy, polis memuru Alper Arıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Diğer 3 yaralının kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

AYAĞINDA 2 KIRIK VAR

Hastanede tetkikleri yapılan ve röntgeni çekilen İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi.

HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Öte yandan İbrahim Tatlıses'in geçirdiği Trafik kazasının ardından ilk görüntüleri paylaşıldı. Tedavi gördüğü hastanede hasta yatağında Tatlıses'in 'Ağrı Dağı'ın eteğinde' türküsünü söylediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tatlıses'in menajeri Polat Yağcı sosyal medya hesabından Tatlıses'in türkü söylediği o anların videosunu, 'Allah'a Çok şükür' mesajıyla paylaştı.

İbrahim Tatlıses de kendi sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi. Tatlıses hikayesinde, "Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam restoranda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum" dedi.

SAHNEYE ÇIKACAĞI RESTORANA GİDİYORDU

İbrahim Tatlıses’in akşam saatlerinde Yalıkavak'ta sahneye çıkacağı restorana giderken kazanın yaşandığı ifade edildi. Kaza sırasında İdo Tatlıses’in de cipiyle minibüsün önünde ilerlediği bildirildi.

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25/08/2022 15:55