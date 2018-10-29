İşte THY kabin memurlarının yeni kıyafetleri

3. havalimanı açılışı öncesi Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi. Yeni kabin memuru üniformalarına renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri kullanıldı. Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımı, Milanolu modacı Ettore Bilotta'ya ait.

Öte yandan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, havalimanının İstanbul'u global bir aktarma merkezi haline getireceğini belirterek, "İstanbul Yeni Havalimanı, hem çekim merkezi haline gelmiş olacak hem de Türk Hava Yolları'nın mevcut dünyanın 122 ülkesine olan seferlerini daha fazla derinleştirecek, daha fazla noktaya uçmamızın bir basamağını teşkil edecek" dedi.



THY ve Hong Kong Hava Yolları arasında 'kod paylaşımı' anlaşması için imzalar atıldı. THY'nin Yeşilköy'deki Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza törenine THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Hong Kong Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Wang Liya katıldı.

"Milletimize büyük bir armağan veriyoruz"



Törende konuşan Bilal Ekşi, Cumhuriyet'in 95. yılı nedeniyle çok özel bir günde olduklarını, bu özel günde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışıyla millete büyük bir armağan verildiğini söyledi. Ekşi, "İstanbul Yeni Havalimanı aslında İstanbul'u bölgesel değil, global bir aktarma merkezi haline getirecek. Hem çekim merkezi haline gelmiş olacak hem de Türk Hava Yolları'nın mevcut, dünyanın 122 ülkesine olan seferlerini daha fazla derinleştirecek, daha fazla noktaya uçmamızın bir basamağını teşkil edecek" dedi.



"THY ile Hong Kong Hava Yolları'ndan iş birliği"



Bilal Ekşi, Hong Kong Hava Yolları ile THY arasındaki 'kod paylaşımı' '(ortak uçuş) anlaşmasına değinerek şunları söyledi:



"Hong Kong Hava Yolları'nın İstanbul'da operasyon yapması için kendilerini davet ettik. Fakat kendileri şu an için operasyon yapmasa da biz, Hong Kong Hava Yollları ile seferlerimizde 'kod' koyarak yolcularımıza daha fazla opsiyon sunma imkanını sağlamak istiyoruz. Bu anlaşma, Hong Kong'taki yolcularımız ile Türkiye'deki yolcularımızı, havayollarımız vasıtasıyla birden fazla noktaya ulaşmasına imkan sağlayacak. Birbirimize bilet satabileceğiz. Bu anlaşma sayesinde Hong Kong Hava Yolları, bizim uçaklarımızdaki Amsterdam, Barselona, Birmingham, Londra, Paris, Kopenhag, Roma, Frankfurt seferlerine 'kod' koyacak. Biz de Hong Kong Hava Yolları'nın Auckland ve Osaka seferlerine bilet satabilecek noktaya gelebileceğiz."



Konuşmaların ardından her iki havayolu şirketi arasında 'kod paylaşımı' anlaşması için imzalar atıldı. Buna göre anlaşma uyarınca Hong Kong Hava Yolları, Türk Hava Yolları'nın Hong Kong-İstanbul seferleriyle birlikte, İstanbul ile bazı Avrupa şehirlerindeki seferlerine kendi 'HX' kodunu koyabilecek. Aynı şekilde THY da, Hong Kong Hava Yolları'nın Hong Kong ile Auckland, Bangkok ve Osaka arasındaki uçuşlarına kendi 'TK' kodunu koyabilecek. Kod paylaşımlı uçuşların satışı ise ileri bir tarihte duyurulacağı açıklandı.