İşte Trabzonspor'un Avrupa kadrosu

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05/09/2022

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İşte Trabzonspor'un Avrupa kadrosu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Kadroda Edin Visca Serkan Asan, Bruno Peres, Fode Koita ve Anders Trondsen yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor'un Avrupa kadrosu belli oldu.

Organizasyonda H Grubu'nda yer alacak temsilcimiz, UEFA'ya 25 kişilik oyuncu listesini bildirdi.

Bordo-mavili ekibin kadrosunda Edin Visca, Bruno Peres, Serkan Asan, Fode Koita ve Anders Trondsen yer almadı.

Trabzonspor'un UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe

Defanslar: Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Yusuf Erdoğan, Eren Elmalı

Orta sahalar: Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Yusuf Yazıcı, Anastasios Bakasetas, Jean-Philippe Gbamin, Doğucan Haspolat, Abdülkadir Ömür

Forvetler: Umut Bozok, Djaniny, Naci Ünüvar, Maxi Gomez, Jean Evrard Kouassi, Trezeguet, Lahtimi

05/09/2022 21:48
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TAGS: İşte Trabzonspor’un Avrupa kadrosu
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