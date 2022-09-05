İşte Trabzonspor'un Avrupa kadrosu
05/09/2022
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Kadroda Edin Visca Serkan Asan, Bruno Peres, Fode Koita ve Anders Trondsen yer almadı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor'un Avrupa kadrosu belli oldu.
Organizasyonda H Grubu'nda yer alacak temsilcimiz, UEFA'ya 25 kişilik oyuncu listesini bildirdi.
Bordo-mavili ekibin kadrosunda Edin Visca, Bruno Peres, Serkan Asan, Fode Koita ve Anders Trondsen yer almadı.
Trabzonspor'un UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe
Defanslar: Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Yusuf Erdoğan, Eren Elmalı
Orta sahalar: Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Yusuf Yazıcı, Anastasios Bakasetas, Jean-Philippe Gbamin, Doğucan Haspolat, Abdülkadir Ömür
Forvetler: Umut Bozok, Djaniny, Naci Ünüvar, Maxi Gomez, Jean Evrard Kouassi, Trezeguet, Lahtimi