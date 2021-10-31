İşte tüm dünyanın takip ettiği G-20 Zirvesi’nde alınan kararlar

Pazar günü sona eren zirvenin sonuç bildirgesinde liderler, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefini ortaya koydu ve kömürle çalışan santralleri 2021 sonrası artık finanse etmeme sözü verdi. Bununla birlikte fosil yakıtla kömür kullanımına son verme ve sıfır karbon emisyonu hedeflerine ilişkin net tarih verilmedi.

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace’in Genel Müdürü Jennifer Morgan, G-20’nin sonuç bildirgesini “zayıf, hırssız ve vizyonsuz” olarak değerlendirdi. Yoksullukla mücadele eden Global Citizen örgütünün başkan yardımcısı Friederike Röder ise bildirgeyi, “Gördüğümüz tek şey somut eylemlerden ziyade yarım önlemler” şeklinde yorumladı.

G20 zirvesi sonrası liderlerin büyük kısmı İskoçya’da bugün açılışı yapılan 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) için yola çıkacak.

Euronews’ta yer alan habere göre, zirvede üzerinde anlaşılan ana başlıklar şunlar:

* G7 ülkeleri sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak için 2050’yi son tarih olarak belirlemişti. Ancak G-20 liderleri sera gazı emisyonunu sıfırlamak için “yüzyılın ortaları” gibi belirsiz bir tarih verdi. Çin, Suudi Arabistan ve Rusya sıfır karbon emisyonu için 2060’ı hedef olarak ortaya koydu.

* Liderler, G7 ülkelerinin İngiltere’nin Cornwall kentinde Haziran zirvesinde aldıkları karara uygun olarak yurt dışında kömürle çalışan elektrik üretimi için kamu finansmanını sona erdirme konusunda anlaştı. Bununla birlikte yurt içinde kömür kullanımını aşamalı olarak durdurmaya yönelik herhangi bir karar alınmadı. Bu, karbon salımı en yüksek ülkeler olan Çin ve Hindistan’a karşı bir jest olarak algılandı.

* G-20 liderleri, küresel sıcaklıklardaki artış 1,5 derecede tutulabilirse aşırı fırtına ve sel baskınları, deniz seviyesinde yükseliş gibi iklim değişikliğinin etkilerinden daha az etkilenileceği konusunda uzlaştı.

* Liderler, çok uluslu şirketler için yüzde 15 oranında küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını onayladı. Böylelikle büyük şirketlerin varlıklarını “vergi cenneti” olarak adlandırılan düşük vergili ülkelere aktararak vergi kaçırmasını engellemek amaçlandı.

* G-20 liderleri, gelişmiş ülkelerin ihtiyaç halindeki ülkelere yılda 100 milyar dolarlık mali destek için çalışmaya devam edecekleri sözünü yineledi.

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31/10/2021 22:07