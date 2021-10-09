İşte Türkiye Milli Takım'ın G Grubu'nda oluşan puan durumu
09/10/2021
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Takımımız, Norveç'le 1-1 berabere kaldı ve Dünya Kupası yolunda avantaj kaybetti. Grubumuzdaki diğer maçta Hollanda, Letonya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. İşte grubumuzda oluşan son puan durumu...
Türkiye A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, Norveç 14 puanla 2. sırada yer alıyor. Türkiye ise 12 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Milli Takım, yeni hocası Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçında Norveç’le 1-1 berabere kaldı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçlarında alınan skorlar şöyle;
Türkiye 1 - 1 Norveç
Cebelitarık 0 - 3 Karadağ
Letonya 0 - 1 Hollanda
Türkiye G Grubu'nda kaçıncı sırada?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçlar sonunda Letonya'yı 1-0 yenen Hollanda, 8. haftaya lider girdi. Norveç ise 14 puanla 2. basamakta yer alıyor. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Türkiye ise 12 puanla 3. sırada yer alıyor.
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu
1- Hollanda / 16 puan
2- Norveç / 14 puan
3- Türkiye / 12 puan
4- Karadağ / 11 puan
5- Letonya / 5 puan
6- Cebelitarık / 0 puan
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç / 1-1
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye