İşte Türkiye Milli Takım'ın G Grubu'nda oluşan puan durumu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Takımımız, Norveç'le 1-1 berabere kaldı ve Dünya Kupası yolunda avantaj kaybetti. Grubumuzdaki diğer maçta Hollanda, Letonya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. İşte grubumuzda oluşan son puan durumu...

Türkiye A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, Norveç 14 puanla 2. sırada yer alıyor. Türkiye ise 12 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Milli Takım, yeni hocası Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçında Norveç’le 1-1 berabere kaldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçlarında alınan skorlar şöyle;

Türkiye 1 - 1 Norveç

Cebelitarık 0 - 3 Karadağ

Letonya 0 - 1 Hollanda

Türkiye G Grubu'nda kaçıncı sırada?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçlar sonunda Letonya'yı 1-0 yenen Hollanda, 8. haftaya lider girdi. Norveç ise 14 puanla 2. basamakta yer alıyor. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Türkiye ise 12 puanla 3. sırada yer alıyor.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu

1- Hollanda / 16 puan

2- Norveç / 14 puan

3- Türkiye / 12 puan

4- Karadağ / 11 puan

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç / 1-1

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

Bu habere tepkiniz:



09/10/2021 09:16