İşte Türkiye Süper Lig'de puan durumu

Türkiye Süper Lig'de 4. hafta nefes kesiyor. Konyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Beşiktaş, rakiplerini geçerek 3 puanı cebine koymayı başardı. Beşiktaş'ın aldığı galibiyetin ardından liderlik yarışı yeniden şekillendi. Trabzonspor'un Galatasaray ile 2-2 berabere kalmasıyla liderlik el değiştirdi. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl oldu?

İşte, Türkiye 2021-2022 Süper Lig puan durumu sıralaması...

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13/09/2021 10:01