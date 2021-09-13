İşte Türkiye Süper Lig'de puan durumu

Türkiye Süper Lig'de 4. hafta nefes kesiyor. Konyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Beşiktaş, rakiplerini geçerek 3 puanı cebine koymayı başardı

ads ads ads
13/09/2021

ads
ads
ads
İşte Türkiye Süper Lig'de puan durumu

Türkiye Süper Lig'de 4. hafta nefes kesiyor. Konyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Beşiktaş, rakiplerini geçerek 3 puanı cebine koymayı başardı. Beşiktaş'ın aldığı galibiyetin ardından liderlik yarışı yeniden şekillendi. Trabzonspor'un Galatasaray ile 2-2 berabere kalmasıyla liderlik el değiştirdi. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl oldu?

İşte, Türkiye  2021-2022 Süper Lig puan durumu sıralaması...

13/09/2021 10:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Türkiye, Süper Lig
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.