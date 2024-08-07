İşte Türkiye’nin gökyüzünü koruyacak ''Çelik Kubbe''

Türkiye, ASELSAN'ın geliştirdiği Tüm Türkiye'yi koruyacak bütünsel hava savunma sistemlerini 'Çelik Kubbe' olarak hayata geçirecek.

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 6 Ağustos toplantısında ilginç sonuçlar çıktı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada; ASELSAN’ın yürüttüğü radardan yazılıma, savunma stratejisinden füzelerine, fırlatma sistemlerine kadar uzanan hava savunmasının yeni adı “ÇELİK KUBBE” olarak duyuruldu. Proje ismi GÖKKUBBE olarak konulmuştu. Tam hava savunma yaklaşımıyla ortaya çıkan sistemler bütününün adı ÇELİK KUBBE olarak konuldu.

Bu isim son zamanlarda sürekli gündeme gelen İsrail hava savunma sistemi Iron Dome-Demir Kubbe’yi akla getirdi.

Tüm ülkenin hava savunması yüksek teknolojiyle ve yapay zeka destekli ve gerçek zamanlı yürütülecek

Savunma Sanayii İcra Komitesi açıklamasında, ÇELİK KUBBE’nin bir merkez ya da bölge değil, tüm Türkiye’yi koruyacak bir yapının ismi olarak sunulması dikkat çekti. Açıklamada, “Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve millî olarak geliştirmekte olduğumuz ÇELİK KUBBE Projesi” bilgisi verildi. Hava savunmaya yönelik olarak yazılım, füze, radar vb. sistem ve alt sistemlerin geliştirilme projeleri de ele alındı.

Hava ve kara araçlarında yeni siparişler

Açıklamada ayrıca havacılık ve uzay projelerine yönelik olarak, uzaya erişim yeteneğinin geliştirilmesi, Milli Muharip Uçak KAAN, sürü yetenekli kamikaze, mini insansız hava ve deniz araçları projelerinin geldiği son nokta değerlendirildi.

Ayrıca, BAYRAKTAR, TB3, AKINCI ve AKSUNGUR insansız hava araçlarının silahlı varyantları, komuta kontrol, haberleşme ve bilgi yönetim sistemleri, taktik tekerlekli zırhlı devriye aracı ve silah taşıyıcı araçlar ile muhtelif kara araçları, kıyı römorkörü ve bot sistemleri tedariki konularının görüşüldüğü belirtildi.

Geliştirme projelerine yönelik olarak ise kara, hava ve denizlerde durumsal farkındalığı artırıcı sistemler, elektronik harp sistemleri, mini/mikro insansız hava araçları, sürü yeteneğine sahip kamikaze insansız deniz araçlarına karşı savunma sistemi projeleri ele alındı.

Envanterdeki tank ve savaş uçaklarının yerli ve milli imkanlarla modernizasyonu, hava ve deniz araçları için motor ve güç aktarım sistemleri geliştirilmesi, kuantum teknolojilerine yönelik altyapı oluşturulmasına ilişkin projeler de değerlendirilerek kabul edildi.

İnsan kaynağı geliştirilecek

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, insan kaynağının geliştirilmesi için Savunma Sanayiinde Millî Yetkinlik Hamlesi Projesinin de başlatıldığı duyuruldu.