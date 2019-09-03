İşte UBP-HP hükümetinin 100 günlük icraatları!

UBP-HP hükümeti basın toplantısında yüz günlük icraatlarını değerlendiriyor. Basın toplantısında Başbakan’ın açıklamalarının ardından hükümet icraatlarını anlatan bir video gösterildi…

Hükümet icraatları şöyle: “Hizmet için geldik, hizmet için var olacağız, 2023 hedefi ile çalışacağız”

“Müreffeh bir gelecek için, yapısal reformlar için takım ve ekip ruhu ile çalışıyoruz”

“İktisadi ve Mali işbirliği anlaşması ile ülke ekonomisine 750 Milyonluk hibe desteğini sağlanmasının önünü açtık”

“3. Yatırım Danışma Konseyi toplanarak geleceğe yön verecek sonuç bildirgesi yayımlandı”

“Bilim Adası olması yolunda 3. Kobi zirvesi gerçekleşti. YAGA tarım turizm ….

“Asayiş Zirvesi ile kayıt dışı sorununa yönelik topyekûn mücadele başlatıldı”

“Trafik kazalarına yönelik olağan üstü zirve ile eylem planı devreye sokuldu”

“Yüz polis ve kırk sivil hizmet görevlisi istihdamı ile polis teşkilatı güçlendirildi”

“Bağımlılıkla mücadele kapsamında toplumsal farkındalık yatarmak adına önemli çalışmalara imza attık”

“Futbola 8,5 milyon TL lk katkı.

“Doğal gazda sahada denge ve önerilerle aktif diplomasi yaptık”

“Kapalı Maraş’da fiili adım attık ve statükoya çomak soktuk, Envanter Komisyonunu oluşturduk”

“Güney ile suçluların karşılıklı değişiminde pratik bir mekanizma geliştirdik. İnsani her alanda iyi niyetle işbirliği yapılabileceğini dünyaya anlattık”

“BM mülteciler yüksek komiserliği işbirliği çalışmaları ile mülteciler konusunda adımlar atıldı. Maronit açılımının ilk adımı da gerçekleşti”

“YÖK ile imzaladığımız anlaşma ile denklik sorununu aşıldı”

“Kıbrıs Türk devlet tiyatroları yeni tiyatro binası ve yapısal reform çalışmaları başlattık ”

“Kamu alacaklarının tahsili konusunda seferberlik ilan ettik. Öngörülen bitçe açığını yaklaşık 1 milyar 350 milyondan 545 milyona çektik”

“Yılardır yapılmayan KIBTEK ile Maliye arasında mahsuplaşmayı gerçekleştirdik”

“DAÜ nün vergi borçlarını ödeme sorununu çözdük”

“Kamu İş’le 8 aydır geciktirilen TİS’i imzaladık”

“İmar Planı konusunda yoğun çalıştık. Biten çalışmaları halkla paylaştık”

“Kayıt dışı ile mücadele kapsamında Muhaceret tüzüğü 67 yıl sonra günün koşullarına göre yeniden düzenlendi”

“Yerel Yönetimler Reformu ön hazırlık çalışmaları önemli ölçüde tamamlandı”

“Mağusa Sosyal Konut proje çalışmaları tamamlandı, Lansmanı Ekim’de”

“Araç Kayıtta SMS bilgilendirme sistemi devreye sokuldu”

“Gemi kurtaran römorkörü KKTC deniz yetki alanlarında göreve başladı”

“Toplu taşımacılıkta sivil denetim dönemi başladı”

“6 köyün önceden dağıtılan kırsal arazilerinin alt yapıları tamamlandı”

“Akaryakıt tüzüğü ile sektöre sıkı denetim getirildi”

“Çiftçi ve üreticiye 56 Milyon 950 Bin TL, zahireye 16 milyon 870 Bin TL ödeme yapıldı. Dere ıslah çalışmalarında ihale aşamasına gelindi”

“Onkoloji Merkezi Hematoloji Servisi açıldı Cengiz Topel Hastanesi Diyaliz Merkezi açıldı”

“2019-2022 Ekonomik Planlama ve Uzun Vadeli Stratejik Plan Projesi başlatıldı”

“Ciklos Boğazdere Islah ve Bent İnşaat çalışmalarında sona gelindi”

“Sosyal Sigortalar’da Online Prim Ödeme, çalışma izinlerinde online başvuru dönemi başladı. İş güvenliğinde yasal düzenlemeler yapıldı”