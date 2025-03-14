İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında ilk maçta 3-1 yenildiği İskoçya ekibi Rangers'ı deplasmanda 2-0 yenerek maçı uzatmalara götürdü.

Fenerbahçe'nin penaltı atışlarıyla UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etmesiyle Türkiye'nin ülke puanı da netleşti.

Çekya'yı geçemedik

Sarı-lacivertli ekibimizin karşılaşmayı kazanmasıyla Türkiye'nin ülke puanı 43 bin 900'e çıktı.

Çekya ekibi Viktoria Plzen'in İtalya ekibi Lazio ile berabere kalması sonrası Türkiye 10. sırada kaldı. Viktoria Plzen turnuvadan elense de Çekya ülke sıralamasında sezonu 9. tamamlamış oldu.

İşte sıralamada son durum

1. İngiltere: 109.196 puan,

2. İtalya: 95.107 puan

3. İspanya: 91.599 puan

4. Almanya: 85.519 puan

5. Fransa: 71.024 puan

6. Hollanda: 67.150 puan

7. Portekiz: 62.267 puan

8. Belçika: 56.850 puan

9. Çekya: 44.100 puan

10. TÜRKİYE: 43.900 puan