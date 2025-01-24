Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları, haftayı 2 beraberlik ve 1 galibiyetle kapattı. Bu sonuçların ardından gözler bir kez daha UEFA ülke puanı sıralamasında çevrildi. İşte, son durum…

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz, haftayı 2 beraberlik ve 1 galibiyetle kapattı.

Temsilcilerimizden Galatasaray, konuk ettiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşısında sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise evinde İspanyol takımı Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu hafta Kupa-2'de sahne alan son temsilcimiz Fenerbahçe ise konuk ettiği Fransız ekibi Lyon ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçlardan sonra gözler bir kez daha UEFA ülke puanı sıralamasına yöneldi. Çünkü bu puana göre Avrupa’da yer alacak takım sayısı ve ön eleme sayısı belirleniyor. Temsilcilerimizin aldığı sonuçlar ülke puanına doğrudan katkı yapıyor.

Ülke puanı sıralamasında zirvede İngiltere bulunurken İtalya, İspanya ve Almanya takibini sürdürüyor. Türkiye ise sıralamada Çekya, Belçika, Portekiz gibi ekipleri yakalamaya çalışıyor.

Bu hafta alınan sonuçlarla beraber Türk takımları, ülke puanına 2024-2025 sezonu genelinde 8.100 puanlık katkı yaptı.

Türkiye, topladığı 41.700 puanla 10. basamakta bulunuyor. Çekya ise puanını 42.650'ye yükseltti.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum?

1-İngiltere: 100.088

2-İtalya: 88.168 PUAN

3-İspanya: 82.418 PUAN

4-Almanya: 78.785

5-Fransa: 65.664

6-Hollanda: 61.232

7-Portekiz: 58.466

8-Belçika: 52.300

9-Çekya: 42.650

10-TÜRKİYE: 41.700