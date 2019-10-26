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İşte ülke ülke emeklilik yaşları!

MSN ülkelerin emeklilik yaşlarını sıraladı.

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26/10/2019
HK

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İşte ülke ülke emeklilik yaşları!

MSN ülkelerin emeklilik yaşlarını sıraladı. İşte o liste... (Yaşlar kadın erkek ortalamaları ile belirlenmiştir)
 

1

Güney Kore: 72.1

2

Meksika: 69.5

3

Japonya: 69.5

4

İzlanda: 68.5

5

İsrail: 67.9

6

Yeni Zelanda: 67.4

7

Portekiz: 66.25

8

ABD: 66

9

İrlanda: 66

10

Romanya: 65

11

İsviçre: 65

12

Kanada: 64.5

13

Çin: 64

14

İngiltere: 63.9

15

Finlandiya: 62.9

16

Polonya: 61.2

17

Belçika: 60,05

18

Fransa: 60.2

19

Güney Afrika: 60

20

Türkiye: Şu anda kadınlarda 58, erkeklerde 60

26/10/2019 14:04
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TAGS: emeklilik, yaş, emekli, haber, kıbrıs
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