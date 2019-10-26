İşte ülke ülke emeklilik yaşları!
MSN ülkelerin emeklilik yaşlarını sıraladı.
26/10/2019
HK
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MSN ülkelerin emeklilik yaşlarını sıraladı. İşte o liste... (Yaşlar kadın erkek ortalamaları ile belirlenmiştir)
1
Güney Kore: 72.1
2
Meksika: 69.5
3
Japonya: 69.5
4
İzlanda: 68.5
5
İsrail: 67.9
6
Yeni Zelanda: 67.4
7
Portekiz: 66.25
8
ABD: 66
9
İrlanda: 66
10
Romanya: 65
11
İsviçre: 65
12
Kanada: 64.5
13
Çin: 64
14
İngiltere: 63.9
15
Finlandiya: 62.9
16
Polonya: 61.2
17
Belçika: 60,05
18
Fransa: 60.2
19
Güney Afrika: 60
20