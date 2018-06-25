HABER KIBRIS

İşte Vadili’de Kazanan Meclis Üyeleri

ads
25/06/2018

İşte Vadili’de Kazanan Meclis Üyeleri
ads

İşte isimler:

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: VAdili beldiyesi, haber kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems