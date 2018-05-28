İşte vücut yaşını hesaplamanın yolu

Yaşam tarzımız, alışkanlıklarımız, tükettiklerimiz ve genlerimiz bizlerin sadece dış görüntümüzü değil, zihinsel sağlığımızı da etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Yaşam tarzımız, alışkanlıklarımız, tükettiklerimiz ve genlerimiz bizlerin sadece dış görüntümüzü değil, zihinsel sağlığımızı da etkileyen faktörler arasında yer alıyor. İşte kaç yaşında olursa olsun, bu faktörlere göre belirlenen vücut yaşınızı hesaplamak için yapmanız gerekenler...



1- Kalça ölçümünüzü (cm) bel ölçümünüzle (cm) bölün. 0,816’dan küçükse, gerçek yaşınıza 4 sene ekleyin.





2- Sağ elinizin ilk 2 parmağını, sol bileğin iç kısmına, baş parmağınızın hemen altına yerleştirin. 10 saniye boyunca vuruş adedini sayın, ardından bu sayıyı altıyla çarpın.

54-59 ise, yaşınızdan 4 sene çıkartın.

60-64 ise, 2 sene çıkartın.

65-72 ise, 1 sene ekleyin.

73-76 ise, 2 sene ekleyin.



3- Sırtınız dik, bacaklar bitişik ve kollarınız omuz seviyesinde ve önde yere oturun. Bacaklarınızın yanında, parmak uçlarınızın hemen altındaki noktayı işaretleyin ve sonra bacaklarınızı düz tutarak ileri doğru yavaşça ilerleyin. Parmaklarınızın ulaştığı yeri işaretleyin ve iki işaret arasındaki mesafeyi santimetre olarak ölçün.

0-25 ise, 3 sene ekleyin.

25,1-37 ise, 2 sene ekleyin.

37,1-40 ise, 2 sene çıkarın.

40,1-48+ ise, 3 sene çıkarın.







4- Durmadan, yapabildiğiniz kadar modifiye şınav çekin (dizlerin üzerinde), vücudunuzu düz bir çizgide tutarak ve göğsünüzü 10 cm’lik bir alana kadar alçaltın.

0-30 ise, 2 sene ekleyin.

31-60 ise, 1 sene ekleyin.

61-90 ise, 1 sene çıkarın.

91+ ise, 2 sene çıkarın.



Aşağıdaki sorulara göre puan verin...



Ben çoğunlukla günde bir defa yemek yiyorum (atıştırmalıklar dahil).

İki: 1 puan.

Üç: 2 puan.

Dört: 3 puan.

Beş: 4 puan.







Yüksek yağlı ya da kızarmış aperatifler yiyorum.

Düzenli olarak (haftada 7 ya da daha fazla): 1 puan.

Bazen (haftada 4-6 defa): 2 puan.

Nadiren (haftada 0-3 defa): 3 puan.

Asla: 4 puan.



Meyve ya da sebze içeren yemek ya da atıştırmalıklar yiyorum.

Asla: 1 puan.

Nadiren (haftada 1-5 defa): 2 puan.

Bazen (haftada 6-9 defa): 3 puan.

Düzenli olarak (haftada 10 ya da daha fazla defa): 4 puan.







Trans yağ, doymuş yağ ve büyük miktarlarda sodyum, nitrat, gıda kimyasalları ve şeker içeren işlenmiş gıdalar tüketiyorum.

Asla: 1 puan.

Nadiren: 2 puan.

Bazen: 3 puan.

Aşağı yukarı her zaman: 4 puan.



Ve sahip olduğunuz puan'a göre yaşınıza yıllar ekleyin ya da çıkartın.

0-9 puan: 3 sene ekle.

10-12 puan: 2 sene ekle.

13-15 puan: 2 sene çıkar.

16-17 puan: 3 sene çıkar.