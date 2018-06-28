İşte Whatsapp'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolu

WhatsApp'tan gelen sesli mesajları çevrenizdekilerden gizlice dinlemeniz mümkün. Ve bunun için kulaklığa da ihtiyacınız yok...

WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma platformu olarak yerini korumaya devam ediyor. Yazılı mesajlaşmanın yanı sıra sesli olarak da mesajlaşma hizmeti sunan WhatsApp üzerinden imaj da gönderebiliyor ve elbette sesli arama da yapabiliyorsunuz. Ancak dar ve kalabalık alanlarda ekranı gizlemek bazen ne kadar zor oluyorsa, sesli gelen mesajları da açmak problem olabiliyor. Peki, sesli gelen mesajlarda mahremiyeti nasıl sağlayacaksınız? Aslında bu oldukça kolay.

WhatsApp üzerinden gelen sesli mesajları gizlice dinlemek aslında oldukça kolay. Bunun için yapmanız gereken yalnızca mesajın Play tuşuna basmak ve hemen ardından da telefonu kulağınıza yaklaştırmak. Telefon kulağınıza yaklaştığı anda WhatsApp bunu algılayacak ve sesi hoparlörden değil, ahizeden vermeye başlayacak. İşte bu kadar basit.

Hazır WhatsApp'a dair sesle ilgili bir ipucu vermişken bir diğerinden daha bahsedelim. Sesli mesaj kaydederken kayıt tuşuna basılı tutmak zorunda değilsiniz. Kayıt tuşuna bir kez bastıktan sonra yukarıya doğru kaydırırsanız, kayıt tuşu kilitlenecek. Kaydı sonlandırmak istediğinizde ise ister Gönder, ister İptal tuşuna basabilirsiniz.