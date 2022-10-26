İşte Yeni First Lady Hakkında Merak Edilenler

İngiltere'nin Hinst asıllı yeni Başbakan Rishi Sunak'ın eşi Akshata Murty, 'Hindistan’ın Bill Gates’i olarak bilinen en zengin iş insanlarından milyarder Narayana Murthy’nin kızı.

Murty, ABD’nin California eyaletindeki Claremont McKenna College’a gitti. Fakat diplomasını moda alanında aldı. Sonrasında ise denetleme şirketi Deloitte ve küresel gıda ve kozmetik devi Unilever’de çalıştı, Stanford Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı.

Üniversitede tanıştığı Sunak’la 2009’da evlendi ve iki çocukları dünyaya geldi.

Murty kariyerine California’da finans sektöründe başladıktan sonra kendi moda markası olan Akshata Designs’ı yarattı. Bu moda evi ilk koleksiyonunu 2011’de piyasaya sürdü. Daha sonra bu şirket kapandı. Şimdilerde ise Murty’nin LinkedIn profili, lüks erkek giyim şirketi New & Lingwood’un direktörü olduğunu da gösteriyor.

Servetiyle ve lüks giyim merakıyla dikkat çeken Murty’nin yurt dışında yaşadığını beyan ederek İngiltere dışındaki gelirlerinden vergi ödemediği ortaya çıkmış, yasal olan bu durumun tartışma yaratması üzerine Murty tüm küresel gelirleri için İngiltere’de vergi ödemeyi kabul etmişti.

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26/10/2022 09:55