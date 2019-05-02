İşte Yeni İmparator

Japonya'da İmparator Akihito, önceki gün tahtı bırakmıştı.



Yaşı nedeniyle tahttan feragat eden Akihito'nun yerine büyük oğlu Veliaht Prens Naruhito yemin ederek tahta çıktı.

Krizantem tahtı için İmparatorluk Sarayı'nda yapılan devir teslim törenine, hanedanın sadece yetişkin erkek üyeleri katıldı.

Törende Başbakan Şinzo Abe, Japon parlamentosu Diet'in başkanları ve bakanlar yer aldı.

Yeni İmparator Naruhito, ayna, kılıç ve mücevherlerden oluşan 'İmparatorluk alametlerini' babası Akihito'dan teslim aldı. Orjinalleri muhafaza altındaki kılıç ve aynanın kopyaları Naruhito'ya teslim edildi.

Yeni dönemde gözler İmparatoriçe Masako Owada'nın da üzerinde olacakl.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'nda diplomatken 1993'te Naruhito ile evlendikten sonra adı çokça gündeme gelen Owada, Harvard Üniversitesi mezunu.

Parlak kariyerini eşi için bırakan Owada, tahta varis erkek bebek doğurma baskısıyla karşılaşmış, kızı Aiko'yu dünyaya getirmiş, devam eden erkek çocuk baskısı nedeniyle buhrana sürüklenmişti. Tahta çıkma şansı bulunmayan Aiko şu an 17 yaşında.



