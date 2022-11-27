İşte yeni teori!

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27/11/2022

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İşte yeni teori!

Yakın tarihli bir araştırma makalesinde, iki astrobiyolog neden uzaylılarla hiç karşılaşmadığımızı açıklayan teori sundu.

Bilim insanları, onlarca yıldır araştırma yapan uzaylı avcılarını şaşırtan kozmik bir ikileme çözüm bulduklarını iddia ediyor.

Yakın tarihli bir araştırma makalesinde, iki astrobiyolog neden uzaylılarla hiç karşılaşmadığımızı açıklayan teori sundu.

Uzaylı medeniyetleri çöküyor mu: İşte yeni teori...

Araştırmacılar, kentlerin ve ulusların hızlı gelişimlerinin ardından yaşadığı çöküşler gibi yabancı medeniyetlerin de çökebileceğini savundu.

Uzaylı medeniyetleri çöküyor mu: İşte yeni teori...

Bu iddia, Dünya'nın ötesindeki yaşamın gezegenimize ulaşabilecek galaksiler arası uzay aracını yapacak kadar ilerleyemediği anlamına geliyor.

Uzaylı medeniyetleri çöküyor mu: İşte yeni teori...

İddialar göre, bazı uzaylılar bize ulaşabilmişken bazıları ise henüz iletişim kurmayı başaramadı.

27/11/2022 21:03
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