Geçip giden yıllara ve yerçekimine karşı koymak için bedenine iyi bakmalısın! Yaşlanma fizyolojik bir süreçtir, tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir ancak, doğru miktarda tüketilen besinler ile zinde ve genç bir bedende sağlıklı bir yaşam sürmenin son derece kolay olmaktadır. Genetik faktörlere rağmen yaşadığın kaliteli hayat, soluduğun yüksek oksijen miktarı ve bedenine aldığın antioksidanlar ile cildini taptaze tutmak mümkün! Bu hafta ki yazımda sizler için yıllara meydan okumak için 10 besini inceledim...

İşte Yıllara Meydan Okumak İçin Tüketilmesi Gereken 10 Besin...

1. Avokado

İçeriğindeki tekli doymamış yağ asitleri ile avokado adeta bir doğa mucizesidir. Yağ yakıcı yağlar kategorisindeki avokado ile hem kilo yönetiminde, hem de cilt elastikiyetini koru... C, E ve K vitamini içeriği sayesinde cilt elastikiyetine destek güçlü bir yaşlanma karışıtıdır! Ayrıca muza göre %35 daha fazla potasyum içerir bu nedenle tam bir kalp dostu besindir! Tüm bedenini kaplayan damarlarının sağlığını korumak, avokadonun başlıca görevleri arasındadır. Ancak; avokadonun yağ içeriği oldukça yüksektir! Bu nedenle vücudundaki toksinlerden arınmak için günde 30 gramı geçmemeliyiz bu da 1/2 adet orta boy avokadoya eşdeğerdir...

2. Yaban mersini

Yaban mersini faydaları arasında ilk sırada; tüm sebzeler, meyveler ve bitkiler arasında “antioksidan kapasitesi en yüksek besin maddesi” olması geliyor. Yaban mersininin bu özelliği sağlığa faydalarının temel nedeni çünkü antioksidanlar vücudumuzda bulunan serbest radikalleri dengeliyor. Serbest radikallerin dengelenmesi ve çoğalmalarının engellenmesi son derece önemli çünkü kontrol altına alınamayan, durmadan çoğalan ve hücre yapısını tahrip eden serbest radikaller vücutta “oksidatif strese” yol açıyor. Oksidatif stres ise kanser, kalp hastalıkları, diyabet ve diyabetin neden olduğu sağlık sorunları başta olmak üzere pek çok ciddi hastalığı tetikliyor. İşte bu noktada antioksidanlar devreye giriyor ve serbest radikalleri etkisizleştirerek bu hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

3. Soya sütü

Soya ve soya ürünleri içeriğindeki flavanoidler sayesinde zamana karşı hücrelerini koruyarak kırışıklıklara savaş açar! Besleyici özelliği ve antiaging ajanlar içeren soya ürünlerine sofranda yer ver, tabağını çeşitlendir! Üstelik ister puding, ister meyveli süt istersen soya peyniri tofu ile fit ve genç tutan sofralar hazırlayabilirsin... Soya ürünleri özellikle kadınlar için önemlidir. Soya fasulyesinde yüksek oranda izoflavon vardır ve izoflavonlar yapısal olarak kadınlarda bulunan östrojen hormonuna benzeyen bitkisel östrojenlerdir. Aktivitelerini östrojen reseptörüne bağlanarak gerçekleştirirler. Tamamen doğal olan bu maddeler menopoz sonrası kadınlara uygulanan östrojen hormonunun yerine geçebilecek potansiyel taşır. Ayrıca kalp hastalıkları ve kemik erimesi riskini azaltır. Birçok kronik hastalığa karşı savaşmada önemli rol oynayan soya, özellikle hormona bağlı kanserlerde (kadınlarda rahim ve göğüs kanserleri) faydalı bulunmuştur.

4. Ruşeym

Buğday tanesinin en kıymetlisi, embriyosu ruşeyme sağlıklı sofranda mutlaka yer verilmesi gerekmektedir. Protein içeriği yüksek ve besleyici bu tahıldan arındırılmış beyaz ekmek yerine, ruşeym ilaveli tam tahıllı ekmek tüketmek veya toz şeklinde ruşeym tohumlarını hazırladığın birçok yemeğe, salatalara veya yoğurdun içine katarak sağlıklı tarifler geliştirmek; özenle hazırladığın sofranın besin değerini arttırır, hücrelerini tazeler! Metabolizmanı dinç ve genç tutmak için her gün sadece 20 gram (2 yemek/çorba kaşığı) ruşeym ile biyolojik yaşına meydan oku...

5. Ananas

“Bromelain” adında çok önemli bir enzime sahip olmasıyla tanınan ananasın düzenli tüketimi ile bağışıklığına destek olmak, tok tutucu özelliği hem koruduğun ideal kilo ile bedenini dinç tutmak hem de sindirim sistemini düzenlemek ve çok kuvvetli bir bağırsak detoksu yaratarak hücrelerini hep taze tutmak mümkündür. Tüm organlarını içten dışa sağlıkla beslemek ve gençleştirmek için, ananası haftalık alışveriş listene eklemeyi unutma!!!

6. Bitter çikolata

Keyifli bir ara öğün yaparken, yüksek antioksidan içeriği sayesinde, hücrelerini genç tutabileceğin hiç aklına gelir miydi? İşte bitter çikolata ikisini bir arada senin için yapabiliyor! Ancak içerik ve miktara dikkat! En az %70 kakao oranına sahip ve yağ içeriği azaltılmış 20 gram bitter çikolata (1-2 diş), haftanın 2 günü çay saatinde veya günün ilk ara öğününde tüketeceğin yeşil kahvene eşlik edebilir. Böylece hem diyetine keyifle devam edip hem de lezzetle yıllara meydan okuyabilirsin!

7. Hindistan cevizi sütü

Hindistan cevizi sütü; hindistan cevizinin beyaz bölümünün rendelenmesi ve suda bekletilmesi ile elde edilen harika bir süt çeşididir. Metabolizmanızın hızına hız katan Hindistan cevizi sütü ile sindirim sistemini aktif tutarak bedenini içten içe gençleştirmen mümkündür. Üstelik çok güçlü bir antibakteriyal, antioksidan yapısı ve yemek pişirme sırasında keyifle kullanabileceğin aroma katıcı sağlıklı bir lezzetdir. Henüz hindistan cevizi sütü ile tanışmadıysan elini çabuk tut; mutfak alışveriş listesine eklemeni yap, yıllara meydan okumaya hemen başla...

8. Yeşil çay

Yeşil çay içindeki aktif maddeler kateşinler, epigallokateşin gallat (EGCG) gibi flavonoidler, polifenoller vardır. E vitamini açısından zengindir, Yeşil çay insan ömrünü uzatır ve insan sağlığına çok faydalıdır! Ayrıca kalp hastalığı olanlar, obezite, parkinson, alzheimer gibi hastalıklar bazı kanser türlerinde yeşil çay çok faydalıdır. Günde 2 kupa yeşil çay gönül rahatlığıyla içebilirsiniz...

9. Karpuz

Kırmızı meyvelerin gücü adına!!! İçermiş olduğu antioksidanlarla en doğal cilt bakımı için doğadan beslen! Yaz aylarında bol bol karpuz tüketerek kollojen yapına destek ol, cildinin ışıltısını ışıltı kat! Karpuz hep “çok şekerli meyve” diye diyetin korkulan rüyası oldu! Ancak tek seferde 200 gram karpuzu geçmemek şartıyla hem sıvı alımını arttırarak hücrelerini tazelemek, hem de içeriğindeki antioksidan yapı sayesinde cildini tazelemek mümkündür. Her meyvenin fruktoz adında meyve şekeri içerdiğini zaten biliyoruz! Ancak bedenine ne miktarda bu şekeri aldığın benim için çok daha önemli! Unutma herşeyin azı karar, çoğu zarar!

10. Karabuğday

Karabuğday; kolesterol, kan basıncı ve kan şekerini dengelemekte muhteşem bir yardımcıdır. İçermiş olduğu yüksek lif sayesinde tok tutucu ve bağırsak çalıştırıcı özelliği ile tam bir sağlıklı detoks aracıdır. Yerçekimine karşı koymak tüm bedenini taze tutmak ve metabolizmanı hızlandırmak için mutfak alışverişine mutlaka karabuğdayı da ekle... Karabuğdayı; ister çorbanda, salatanda veya sebzeli/tavuklu/balıklı karabuğday pilavı olarak hazırlayabilirsin.

Özetle “doğa” bedenimizi, hücrelerimizi genç tutabilmemiz ve sağlıklı bir yaşam sürebilmemiz için tüm mucizelerini sunuyor! Yeter ki; bu dengeden doğru şekilde faydalanıp, yeterli ve dengeli şekilde beslenelim. Sağlıklı ve uzun bir hayat geçirmek bizim elimizdedir...

Dyt. Tünay Tuğcan

Beslenme ve Diyet Uzmanı

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31/05/2021 10:51