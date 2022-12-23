İşte Zeynep Bastık’ın son durumu!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda bir sakatlık geçirmiş ve geçirdiği sakatlık sebebi ile korse takmaya başlamıştı. Sahnelerden uzak kalmaya başlayan Zeynep Bastık, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda evinde bir kaza geçirip sakatlanmış ve korse takmaya başlamıştı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Bastık, son durumu hakkında bilgi verdi.

Ünlü şarkıcı, "Sekizinci günüm korseyi ara ara çıkarmaya başladım. Günden güne daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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23/12/2022 19:18