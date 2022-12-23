İşte Zeynep Bastık’ın son durumu!

ads ads ads ads
23/12/2022

ads
ads
İşte Zeynep Bastık’ın son durumu!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda bir sakatlık geçirmiş ve geçirdiği sakatlık sebebi ile korse takmaya başlamıştı. Sahnelerden uzak kalmaya başlayan Zeynep Bastık, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda evinde bir kaza geçirip sakatlanmış ve korse takmaya başlamıştı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Bastık, son durumu hakkında bilgi verdi.

Ünlü şarkıcı, "Sekizinci günüm korseyi ara ara çıkarmaya başladım. Günden güne daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

23/12/2022 19:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İşte Zeynep Bastık’ın son durumu!
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.