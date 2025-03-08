İşten Atılınca İntikam Planı Yaptı, Cafe No 83'ü Ateşe Verdi!

Güzelyurt’ta meydana gelen kundaklama olayıyla ilgili olarak tutuklanan Seray Taliman, dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

KAMALI HABER

Olayın Detayları

Polisin aktardığı bilgilere göre, zanlı haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle iş yerine kin güderek Cafe No 83 isimli restoranı kundakladı. Olay günü, internet üzerinden piknik tüpü ve tinerle yangın çıkarma videoları izleyerek plan yaptığı belirlendi.

Kamera Kayıtları ve Kimlik Tespiti

Güvenlik kameraları, zanlının kıyafet değiştirerek kimliğini gizlemeye çalıştığını ortaya koydu. İlk olarak yeşil kapüşonlu sweat shirt ve pembe eşofman altı giyen zanlının, olay sonrası siyah kıyafetlerle geri döndüğü tespit edildi.

İtiraf ve Deliller

Zanlı, iş bulma konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle eski iş yerine kinlendiğini ve internette izlediği yöntemleri kullanarak kundaklama yaptığını itiraf etti. Evinde yapılan aramada olay sırasında giydiği kıyafetler bulundu.

Mahkeme Kararı

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Hazal Hacımulla, talebi kabul ederek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.