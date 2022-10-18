İstenmeyen gelin Şevval Şahin sevgilisi Murat Kazancıoğlu'nun ailesini duyunca öyle bir şey yaptı ki!

Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu bir süredir sevgililer. Aşk hayatında birçok gelgitle karşılaşan Şevval Şahin bu kez de sevgilisi Murat Kazancıoğlu'nun ailesi tarafından sorun yaşıyor. Ünlü mankenin, sevgilisinin ailesi tarafından istenmediği öne sürülmüştü. Ünlü mankene bu konu soruldu.

Türkiye'nin tescilli güzellerinden Şevval Şahin ile işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu, geçtiğimiz akşam Bebek'teydiler. Magazincileri görünce giden Murat Kazancıoğlu sorulara cevap vermezken, Şevval Şahin ise tavırları ile dikkat çekti.

Kazancıoğlu'nun ailesinin kendisini istemediği soruları ile karşılaşan Şahin, basın mensuplarına öpücük gönderdi ve rahat tavırlar sergiledi.

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18/10/2022 10:29