İstifa eden Aykut Kocaman'ın koltuğu 1 günde doldu!

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Karagümrük'e kaybedilen maçın ardından istifasını sunacağını açıkladı. Başakşehir yönetimi, Emre Belözoğlu ismini ilk sıraya aldı. Başkan Göksel Gümüşdağ ve kulüple yakın ilişkileri olan Belözoğlu'nun da göreve sıcak baktığı belirtildi.

Aykut Kocaman, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yönetime istifasını sunacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine listenin başına Emre Belözoğlu geçti.

SICAK BAKIYOR

İHA'nın haberine göre; Başakşehir'de teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim yüksek ihtimalle Emre Belözoğlu olacak. Medipol Başakşehir'de 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları arasında top koşturan Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor.

İKİNCİ YUVASI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başkaşehir'de yaklaşık 5 sene top koşturan Emre Belözoğlu, bu kulübü artık ikinci yuvası olarak görüyor. Belözoğlu ve Göksel Gümüşdağ'ın arası çok iyi. Başakşehir takımına sıcak bakıyor.

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02/10/2021 10:46