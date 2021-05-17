İstifa etmek isteyen Zaroğlu’ndan dolayı meclis toplanamadı
Bertan Zaroğlu’nun ikna edilmeye çalışıldığı ve istifa etmesinin engellenmeye çalışıldığı öğrenildi.
17/05/2021
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Yeniden Doğuş Partisi milletvekili Bertan Zaroğlu’nun istifa etmek istemesinden dolayı toplanamıyor.
Elde edilen bilgililere göre Bertan Zaroğlu’nun ikna edilmeye çalışıldığı ve istifa etmesinin engellenmeye çalışıldığı öğrenildi.
Zaroğlu’nun istifasıyla UBP-DP-YDP azınlık hükümeti bozulabilir.
Meclis Genel Kurulu bugün saat 10:00’da “ Türk Ajansı- Kıbrıs (TAK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” gündemleriyle toplanacaktı.