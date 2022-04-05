İstihdam Garantili İş Eğitimi

SOS Çocukköyü Derneği’nin çatısı altındaki Girne Gelişim Gençlik Merkezi (GİGEM), Capital Sigorta iş birliği ile “İstihdam Garantili Temel Sigortacılık Eğitimi”ne ev sahipliği yapıyor. 14 Nisan Perşembe günü başlayacak olan ve toplam dört modülden oluşacak eğitim oturumları sonunda yapılacak değerlendirme sınavlarında birinci gelen katılımcı Capital Sigorta'da işe başlama şansı yakalayacak. Eğitimlere katılım için en geç 7 Nisan 2022 Perşembe gün bitimine kadar başvuru kabul edilecek. Girne Gençlik Gelişim Merkezi'nde (GİGEM) verilecek eğitimlerde 12 kişilik kontenjan sınırı bulunuyor.

Eğitim Detayları

Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak ön eleme sonrasında 8 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar eğitime katılma hakkı kazanan kişilere bilgi verilecek. Katılımın zorunlu tutulacağı eğitimlerin sonucunda katılım belgesi verilecek.

Oturumlar:

1- Sigoratacılığa Giriş (14 Nisan 2022, Perşembe - 10.00-17.00)

2- Temel Pazarlama (21 Nisan 2022, Perşembe - 09.00-17.00)

3- Temel Muhasebe (25 Nisan 2022, Pazartesi - 09.00-17.00)

4- Ülkemizdeki Sigortacılık ve Sektörü Bekleyen Gelişmeler (27 Nisan 2022, Çarşamba - 09.00-17.00)

Başvuracak adayların üniversitelerin İşletme, Ekonomi, İktisat ve İdari Bilimlerin mezun olmaları, tercihen İngilizce bilmeleri ve erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması avantaj sayılacak.

Bu habere tepkiniz:



05/04/2022 12:26