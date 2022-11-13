İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 can kaybı, 53 yaralı

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.

Patlama, saat 16.20 sıralarında meydana geldi.

Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor. Patlamanın olduğu bölge yaya girişine kapatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 6, yaralı sayısının 53 olduğunu söyledi.

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13/11/2022 17:18