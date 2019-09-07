İstiklal Caddesi'nde dehşet!

İstanbul İstiklal Caddesi'nde durakta bıçaklanan bir genç öldü, bir genç ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Tünel tramvay durağında meydana geldi. İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında oturuyordu. İddiaya göre, bu sırada yanlarına gelen 2 kişi para istedi. Gençler olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı.

Halit Ayar ve yanındaki arkadaşı bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan gençlerden Halit Ayar hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan diğer gencin ise tedavisi sürüyor.

Olaya şahit olan bir kişi, Halit Ayar'ın sırtından bıçaklandığını belirtirken saldırganların ellerinde bıçak ve kırdıkları şişeyle kaçtığını ifade etti.