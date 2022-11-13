İstiklal Caddesi'nde patlama: 4 ölü, 38 yaralı
İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Yerlikaya, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın olduğu bölge yaya giriş çıkışına kapatıldı, polis güvenlik önlemi aldı. Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yok.
13/11/2022
İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.
Patlama, saat 16.20 sıralarında meydana geldi.
Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor. Patlamanın olduğu bölge yaya giriş çıkışına da kapatıldı.
VALİ YERLİKLAYA: 4 ÖLÜ 38 YARALI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini 38 kişinin de yaralandığını duyurdu. Patlamada ölen ve yaralananların kimlikleri açıklanmadı.
Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.