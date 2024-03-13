İstiklal Marşı 103 yaşında

İstiklal Marşı’nın sözlerinin yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, marşın kabulünün 103. yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, mülki ve askeri yetkililer ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy İstanbul’da da mezarı başında anıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başta milli şair Mehmet Akif Ersoy olmak üzere şehitlerin ruhu için Kuran’ı Kerim okundu. Dua sonra Vali Gül ve programa katılanlar Ersoy’un kabrine karanfil bıraktı.