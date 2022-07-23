İsveç, Belçika'yı son dakika golüyle yıktı

İsveç ile Belçika Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

İsveç, Belçika'yı 90+2. dakikada Linda Sembrant'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Galibiyet golü maçın 33. ve son şutunda gelirken, bu gol UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın eleme aşamalarında 90. dakika sonrası gelen ilk gol oldu.

Bu sonuçla birlikte, İngiltere ve Almanya'nın ardından 3. yarı finalist İsveç oldu.

Turnuvanın son yarı finalisti 23 Temmuz günü Fransa ile Hollanda arasında oynanacak maç sonrası belli olacak.

Yarı finale yükselen İsveç, 26 Temmuz günü İngiltere ile karşılaşacak.

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23/07/2022 09:43