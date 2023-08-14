İsveç, 'güvenlik endişesi nedeniyle yurt dışındaki vatandaşlarına dikkatli olma' çağrısı yaptı

İsveç, Kur'an-ı Kerim'e saldırılar ve bunlara karşı İslam dünyasındaki protestoların ardından yurt dışındaki İsveçlilere ve İsveç'le bağlantılı işletmelere "dikkatli olmaları" çağrısında bulundu.

AP'deki habere göre, İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışındaki İsveçlilerin ve İsveç'le bağlantılı işletmelerin "tetikte ve dikkatli" olması gerektiğini belirtti.

Landerholm, ülkeye ve İsveç'in yurt dışındaki çıkarlarına yönelik "artan bir tehdit" olduğuna işaret ederek, güvenlik durumunun kötüleştiğini vurguladı.

"Terörist grupların temsilcileri, İsveç'e saldırı çağrısında bulundu. Devletler ve diğer aktörler, bu tür mesajların güçlendirilmesine yardımcı oldu." ifadelerini kullanan Landerholm, İsveç'in "meşru bir hedefken artık öncelikli bir hedef olarak" görülmeye başlandığını kaydetti.

Landerholm, grupların, İsveç'in yurt dışındaki çıkarlarına karşı başka eylemler planladığına dair "göstergeler" olduğunu aktararak, İsveç'in Bağdat ve Beyrut'taki diplomatik misyonlarına düzenlenen saldırılara atıfta bulundu.

İsveçli üst düzey yetkili, hükümet ve ilgili makamların gelişmeleri izlediğinin ve uluslararası ortaklarla çalıştığının altını çizdi.

- İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla 31 Temmuz'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısıyla eş zamanlı Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlenmişti.

1 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Kopenhag büyükelçilikleri, 3 Ağustos'ta ise Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim ateşe verilmişti.

Grup, 4 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın, 7 Ağustos'ta da Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, provokasyonlarını Kopenhag dışına da taşırken burada bazı Müslümanların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Provokasyonlar, 8 Ağustos'ta Türkiye, Cezayir, Pakistan, Endonezya ve İran'ın Kopenhag büyükelçiliklerinin, 9 Ağustos'ta Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran, 11 Ağustos'ta ise Pakistan, Cezayir, Endonezya ve Fas'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde sürmüştü.

Gruptakiler, yazarı Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen olan kitabı da yakmıştı.

İran asıllı Danimarkalı sanatçı Firoozeh Bazrafkan da 5 Ağustos'ta Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirmişti.

Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.