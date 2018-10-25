İsveç halkı çipleniyor

İsveç'te deri altına takılan çipler yaygınlaşıyor. Çipler, tüm anahtar, kredi kartı, personel kartı, tren bileti, hatta sosyal medya hesaplarının şifrelerini bir arada tutan bir teknolojiye sahip.

İsveç halkı anahtar, kredi kartı, personel kartı, bilet gibi şeyleri yayında taşımak yerine bunların hepsini bir arada barındıran deri altı çipi teknolojisine giderek uyum sağlıyor.

Dünyada mikroçip kullananların sayısı 10 binken, 10 milyon nüfuslu İsveç’te bu sayı 4 bine çıktı.

Pirinç tanesi büyülüğünde olan, baş parmak ve işaret parmağı arasında deri altına yerleştirilen mikroçipler günlük hayatı oldukça kolaylaştırıyor.



Bir enerji kaynağına ihtiyaç duymayan çipler akıllı telefonlarla programlanıyor ve şırınga ya da başka yolla deri altına yerleştiriliyor.

İsveç’te deri altı çiplerin sayısının artmasındaki en büyük neden firmaların çalışanlarına ücretsiz personel kartı amacıyla çip vermeleri. Şifre, imza ve anahtar gerektiren tüm platformlarda kullanılan mikroçiplerin ortalama fiyatı ise 180 dolar (1025 TL) civarı.