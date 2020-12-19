İsveç Kralı'ndan hükümetin sürü bağışıklığı politikasına tepki

İsveç’te hızla artan koronavirüs vakaları sebebiyle ‘sürü bağışıklığı politikası’ eleştirilen Başbakan Stefan Löfven’e bir eleştiri de İsveç Kralı Gustaf’tan geldi. Televizyona röportaj veren Kral Gustaf, “Başarısız olduğumuza inanıyorum. Ölen çok sayıda insan var ve bu korkunç. Bu hepimizin muzdarip olduğu bir konu” ifadelerini kullandı.

KASIM AYINA KADAR KARANTİNA VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMADI

Başbakan Löfven ise salı günü yaptığı açıklamada, sürü bağışıklığı sağlama stratejisinin başarısız olduğunu kabul etti. İsveç’te kasım ayına kadar salgının başlangıcından itibaren karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulamayan Başbakan Löfven, sürü bağışıklığının işe yaramamasını "Daha önce bilmediğimiz bir virüs olduğunun ve pek çoğunun düşünemeyeceği şekilde davrandığının kanıtı” sözleriyle savundu.

BAŞBAKAN KRALIN ELEŞTİRİSİNE KATILDI

İsveç Kralı Gustaf’tan gelen eleştiri sonrasında ise Başbakan Stefan Lofven, kralın sözlerine katıldığını ifade etti. Lofven gazetecilere verdiği demeçte, "Elbette bu kadar çok kişinin öldüğü gerçeği, başarısızlıktan başka bir şey olarak değerlendirilemez. Salgını atlattığımızda gerçek sonuçlara varılabilir" dedi.

İsveç’te koronavirüs vaka sayısı 367 bin 120 olarak raporlanırken, virüsten hayatını kaybedenler 7 bin 993 olarak açıklandı.

Bu habere tepkiniz:



19/12/2020 14:50