İsveç Savunma Bakanı’ndan YPG’ye: Sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Çatı Yapısını Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) askeri kanat yöneticisi Ferhat Abdi Şahin ile görüşerek desteklerini iletti.

Hultqvist ile Şahin'in video konferansla yaptıkları toplantının görüntüleri, örgüte yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde yayınlandı.

Videodaki konuşmalara göre, İsveçli Bakan Hultqvist, görüşmede şu ifadeleri kullandı:

"İsveç olarak, sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız. Gözaltı merkezleri ve tutuklular için bir çözüm bulmalıyız. Şahsen ben yeni ve gelişmiş gözaltı merkezleri inşa etmek ve eski merkezlerdeki koşulları iyileştirmek konuları üzerinde çalışıyorum. Bu konuyu hükümetim ve müttefiklerimle görüşeceğim"

Hultqvist, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (Rojava) desteklemek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerine temsilci göndermesi için hükümetiyle görüşme yapacağını belirterek "Yardım için bir mekanizma belirlemek için meslektaşlarımı ve hükümetimi görüşmelerimiz hakkında bilgilendireceğim" dedi.

Haseke'de "irtibat ofisi" açılacak

Öte yandan AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsveç, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Malikkiye ilçesinde irtibat ofisi hazırladı.

İsveç hükümeti ile örgüt arasındaki koordinasyonun sağlanması görevini üstlenmesi beklenen ofisin, ileriki günlerde açılması bekleniyor.

AA, Independent Türkçe

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21/04/2021 09:13