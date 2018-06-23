İsveç şokta! Dev fareler şehri bastı!

İsveç'in Sundsvall şehrinde dev boyutlardaki farelere rastlandığı belirtildi.

The Local'e konuşan görgü tanıkları, Sundsvall'de ortaya çıkan farelerin, İsveç ormanlarında yaşayanlardan çok farklı olduğunu anlattı.

Yerel yetkili Benny Sagmo, "Bunlar sıradan orman fareleri değil, bir kedi boyundalar" diye açıkladı.

Yerel sakinlere kapı ve pencereleri kapalı tutmaları ve parklarda gıda atıklarını bırakmamaları tavsiye edildi. Ayrıca öğrencilerin ders aralarında okul binası dışına çıkarılmaması talimatı verildi.

Dev farelerin ortaya çıkmasının nedeni olarak geri dönüşüm merkezinin taşınması sonucu kemiricilerin habitatından mahrum kalması gösteriliyor.

Yerel yönetimin deratizasyon şirketine başvurması sonucu şehirde kapanlar yerleştirildi.