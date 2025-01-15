İsveç, vatandaşlık verdiği yabancılar için anayasayı değiştirecek

İsveç hükümeti, sahtecilik yoluyla vatandaşlık alan ya da devlete tehdit oluşturan kişilerin vatandaşlıklarını ve İsveç pasaportlarını iptal edebilmek için anayasa değişikliği hazırlığı yapıyor.

Adalet Bakanı Gunnar Strommer, bu adımın İsveç’in iç güvenliğini tehdit eden "aşırılıkçı ve yabancı devletler için çalışan aktörler" devre dışı bırakacağını söyledi.

Çifte vatandaşlığa sahip olan ve sahte bilgi, rüşvet veya tehdit yoluyla vatandaşlık kazananlar ya da casusluk ve vatana ihanet gibi suçlardan hüküm giyenler, yasa yürürlüğe girerse vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

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VAAT GERÇEK OLUYOR

Bu değişiklik önerisi, İsveç’in göçmenlik karşıtı İsveç Demokratları tarafından desteklenen sağcı azınlık hükümetinin, 2022 seçimlerinde verdiği göçmenlik ve çete suçlarıyla mücadele vaatlerinin bir parçası olarak gündeme getirildi.

Stockholm, 2024’te tarihindeki en düşük sayıda sığınmacıya oturma izni verdi. Yeni yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için parlamentoda bir kez onaylanması, ardından genel seçimler sonrasında yeniden oylanması gerekiyor.

Hükümetin sağcı kanadı ve destekçileri, çete suçlarına karışan çifte vatandaşların vatandaşlıklarının da iptal edilmesini istedi. Ancak bu öneri, parlamentonun hazırladığı nihai tasarıya dahil edilmedi.

NUFÜSÜN YÜZDE 20'Sİ DIŞARIDAN

İsveç’te yaklaşık 10,5 milyonluk nüfusun yüzde 20’si yurtdışında doğmuş bireylerden oluşuyor. Hükümet ayrıca İsveç’te yaşayan bir göçmenin vatandaşlık başvurusu yapabilmesi için gerekli süreyi beş yıldan sekiz yıla çıkarmayı önerdi.

Tasarıyı hazırlayan komite, anayasal değişiklik önerileri arasında kürtaj hakkının anayasa ile güvence altına alınmasını da tavsiye etti.

Bu öneri, hem insan hakları koruma çabaları hem de İsveç’in uluslararası normlara uyumunu güçlendirme hedefleri doğrultusunda değerlendiriliyor.