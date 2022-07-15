İsveç ve Finlandiya'nın ardından İsviçre'den NATO sinyali

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası tarafsızlık politikası izleyen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma kararı alması sonrası İsviçre'de de NATO sesleri yükselmeye başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş Avrupa'daki dengeleri alt üst etti. İsveç ve Finlandiya yanı başlarında devam eden savaş sonrası NATO'ya katılmak için başvuruda bulunurken şimdi de İsviçre'de NATO sesleri yükselmeye başladı. 500 yıldan fazla bir süredir fiilen tarafsızlık politikası izleyen İsviçre'de yapılan son anketler halkın NATO'ya katılmaktan yana olduğunu ortaya koydu.

ANKETLER 20 YILDAN BERİ İLK KEZ DEĞİŞTİ

Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından Mayıs ve Haziran ayları arasında bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Anket Ocak ayında yayınlanan benzer bir anketle karşılaştırıldı. Sonuçlar dikkat çekiciydi...

Rusya Ukrayna'yı işgal etmeden önce İsviçre'nin yüzde 96'sı tarafsızlık politikasından yanaydı. Son yapılan anketlerde 20 yıldan beri destek oranı ilk kez geriledi ve yüzde 89'a düştü.

Rekor sayıda İsviçreli (Yaklaşık yüzde 52) ülkelerinin NATO ile yakınlaşmasından yana olduklarını açıklarken yalnızca yüzde 27'si birliğe fiilen katılmak istediklerini belirtti.

Ülkelerinin 'tam donanımlı' bir ordusu olması gerektiğini düşünenlerin oranı daha önce kırılan yüzde 74'lük rekoru geçerek yüzde 80'e yükseldi.

İSVİÇRELİLER ORDULARININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ İSTİYOR

İsviçre Avrupa'nın en büyük yedek kuvvetlerinden birine sahip. Ancak ulusal hizmet için sahip oldukları ordu eskiyen tank ve zırhlı araçlardan oluşuyor. İsviçre'nin yüzde 19'u şimdi hükümetlerinin bu gücü geliştirmek için daha fazla para harcamasını istiyor. Bu rakam yılın başında sadece yüzde 7 idi.

Ülke halihazırda 36 yeni Lockheed Martin F-35A savaş uçağı satın almayı kabul etti. Ancak mecliste yapılan oylamada buna itiraz edilebilir.

İsviçre'nin yaklaşık yüzde 58'i, Rusya'nın işgalinin ardından Avrupa'daki silahlı çatışmaların daha sık olacağına inanıyor ve her üç kişiden biri Ukrayna'daki savaş nedeniyle daha endişeli olduklarını söylüyor.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA ONAY BEKLİYOR

Türkiye’nin vetosunu kaldırması üzerine NATO’da İsveç ve Finlandiya’nın katılım protokolleri geçtiğimiz hafta imzalandı. Bu iki ülkenin tam üye olabilmesi için TBMM dahil 30 NATO ülkesinin parlamentolarının katılımı onaylaması gerekiyor.

OTURUMLARA KATILACAKLAR

Katılım protokollerinin imzalanması bu iki ülkeye NATO üyesi ülkelerin sahip olduğu avantajları sağlamıyor. İsveç ve Finlandiya bundan sonra NATO oturumlarına “davetli” statüsüyle katılabilecek. Ancak bu alınacak kararlarda söz hakkına sahip olacakları anlamına gelmiyor. NATO’nun olası askeri düzenlemeleri de şu aşamada bu iki ülkeye açık olmayacak. Finlandiya ve İsveç, üye ülkeler onay sürecini tamamlamadan NATO’nun ortak savunma ilkesi olan ve bir müttefike yapılan saldırının tüm İttifak’a yapılmış sayılmasına dayanan 5’nci madde korumasından da yararlanamayacaklar.

Bu habere tepkiniz:



15/07/2022 15:50