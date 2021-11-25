İsveç'in ilk kadın başbakanı Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa etti

İsveç'in ilk kadın başbakanı Magdalena Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa etti.

Magdalena Andersson, İsveç tarihinin ilk kadın başbakanı olarak seçilmesinden saatler sonra, parlamentoda bir bütçe oylamasının ardından istifa etti.

Gerçekleştirdiği basın toplantısında kararını duyuran Andersson "Benim için bu saygıyla alakalı bir şey, ancak meşruiyetini sorgulamak için gerekçelerin bulunabileceği bir hükümete liderlik etmek de istemiyorum" dedi.

Andersson, “Bir parti hükümetten ayrılmayı seçerse koalisyon hükümeti istifa etmelidir. Meclis durumu değişmese de yeniden denenmesi gerekiyor” diye ekledi.

İsveçli politikacı, Parlamento Başkanı Anderas Norlen'e, koalisyon ortağının çekilmesinden sonra tek partili Sosyal Demokrat hükümetine liderlik edebileceğini bildirdi.

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25/11/2021 10:42