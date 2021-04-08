İsveç'in 'Masterchef'inde Türk kızı 2. oldu

İsveç'in kamu televizyonu TV4'te yayınlanan yemek yarışması "Masterchef" programına 21 yaşındaki Türk kızı Ayla Canpunar damga vurdu.

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08/04/2021

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İsveç'in 'Masterchef'inde Türk kızı 2. oldu

İsveç'in kamu televizyonu TV4'te yayınlanan yemek yarışması "Masterchef" programına 21 yaşındaki Türk kızı Ayla Canpunar damga vurdu.

Ayla Canpunar, İsveç'in kamu yayıncısı TV4'te yayınlanan "Masterchef" programına katıldı.

Program boyunca başarılı performansıyla isminden söz ettiren Canpunar, yarışmayı ikincilikle bitirdi.

"Bu durum çok gurur verici"

Canpunar, İsveç'in Masterchef'inde Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için çok gurur verici bir şey olduğunu söyledi. 

21 yaşındaki genç şef Canpunar, Türkiye'de düzenlenen yemek yarışmasına da katılmak istediğini söyledi.

08/04/2021 10:42
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TAGS: Masterchef, isveç, alya
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