İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

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26/12/2023

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İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

 Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin Komisyonu bilgilendirdi, milletvekilleri de kanun teklifi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

26/12/2023 19:32
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TAGS: İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
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