İsveçli bakanın 'muz fobisi' ülke gündemine oturdu!

İsveç'te bir bakanın muz fobisi, e-posta yazışmalarında söz konusu korkunun ne kadar şiddetli olduğunun ve bakanın odaya girmeden önce asistanlarının “muz kontrolü” yaptığının ortaya çıkmasının ardından ülke çapında tartışma konusu oldu... (“Ne güzel dertler var” dediğinizi duyabiliyorum.) Cinsiyet Eşitliği ve Çalışma Hayatı Bakanı Paulina Brandberg, daha önce muzla ilgili sorununu dile getirmiş ve bunu “dünyanın en tuhaf fobisi” olarak tanımlamıştı.

Sızan e-postalar, bakanlık çalışanlarının meyveyle temas etmemesi için büyük önlemler alındığını gösteriyor. Expressen gazetesinin yayımladığı yazışmada, İsveç parlamentosunun ofisine Eylül ayında gönderilen bir e-postada, bir meslektaşıyla yapacağı toplantıya katılmadan önce, “güçlü bir alerji” nedeniyle “odada muz izine rastlanmaması” gerektiği belirtiliyor.

Başbakan Kristersson'dan tepki

Diğer e-postalardan birinde, personel bakanın katılacağı bir etkinlikte girdiği hiçbir alanda muz olmaması gerektiğini söylüyor. Gelen yanıt ise “Konferans alanını güvence altına alacağız, böylece muz olmayacak” şeklinde. Gündem o kadar büyüdü ki İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Perşembe günü bir açıklama yapmak durumunda kaldı ve Brandberg'in yaşadığı sorunun hükümet çalışmalarını etkilemediğini söyledi ve şunları ekledi:

Farklı fobileri olan insanlara karşı tüm saygımı sunuyorum. Kabinenin çalışkan bir bakanının neredeyse sadece bir fobiye indirgenmesi ve insanların bununla dalga geçmesi beni rahatsız ediyor.

Brandberg ise Expressen'e yaptığı açıklamada bu konuya ilişkin “profesyonel yardım aldığını” dile getirdi.

İktidar ve muhalefet birleşti

Eğitim Bakanı Johan Pehrson ise ifşaatlara gösterilen medya ilgisinin “saçma” olduğunu ifade ediyor. Pehrson, X'te yaptığı paylaşımda “O sadık bir liberal ve sadık bir eski savcı. Davalarında ekseriyetle savunmasız kadınların yanında durdu. Hepimiz fobisi yerine buna odaklanabilmeliyiz” sözlerine yer verdi.

Bununla birlikte muhalefet üyeleri de Brandberg'e destek olan açıklamalarda bulundu. Sosyal Demokrat Parti Hukuk Politikası Sözcüsü Teresa Carvalho, kendisinin de aynı fobiye sahip olduğunu dile getirdi. “Çalışma koşulları hakkında birçok çetin tartışma yaşadık ancak bu konuda ortak bir düşmana karşı birleşmiş durumdayız” paylaşımını yaptı.