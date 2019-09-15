İsveç'te bir okul beynin rahat çalışması için tasarlandı

İsveç'te bir okul, beynin rahat çalışması için yapılan araştırmalar doğrultusunda tasarlandı. Öğrenciler sınıfa ayakkabısız giriyor, gergin olduğunda sıraların altında pedal çeviriyor.

İsveç'in Skurup kentinde bir okul, beynin çalışma fonksiyonları ile ilgili yapılan son araştırmalar göz önünde bulundurularak inşa edildi.

Okulda her şey beynin rahat çalışması için tasarlandı. Bireylerin bulunduğu ortamın nasıl daha verimli olabileceği incelendi.

Örneğin kendini daha rahat bir ortamda hissetmek için okulda ayakkabı giyilmiyor. Ya da kendini gergin hisseden bir öğrenci, stresini atmak için sıranın altında pedal çeviriyor. Okulda şekerli hiçbir gıda tüketilmiyor, cep telefonu kullanılmıyor.

Hepsi beynin rahatı için

Okulda, ayakkabılarla bina içine girmeye izin verilmiyor. Spor aktiviteleri günlük zaman çizelgesinin büyük bölümünü kapsıyor.

Okul yönetimine göre spor yapmak, beynin daha sağlıklı çalışmasını ve öğrencilerin kendini daha mutlu hissetmesini sağlıyor.

Okul tasarımı ve inşası, yaklaşık 250 milyon İsveç Kronu'na, yani 148 milyon Türk Lirası'na mal oldu.

Kaynak: TRT Haber