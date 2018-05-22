İsveç'te evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor

NATO üyeliği ve güvenlik sorunları gibi tartışma konularının gündemde olduğu İsveç’te,hükümet ilginç bir karara imza attı.

4.8 milyon eve ‘Savaşa hazır olun’ broşürleri dağıtıldı. Broşürlerde, halkın olası bir saldırıya karşı nasıl hazır olacağı ve ülkenin ‘genel güvenliğine nasıl katkıda bulunabileceği anlatılıyor.

Halka savaş halinde ne yapılacağını anlatan 20 sayfalık broşürler, İsveç’te 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez yaşanıyor.

“Eğer kriz veya savaş gelirse” isimli broşürlerde, gıda, su ve ısınma gibi temel ihtiyaçların nasıl karşılanabileceği, alarm seviyelerinin ve uyarılarının ne anlama geldiği ve halkın neler yapması gerektiği gibi bir dizi konu ele alınıyor.

Sirenlerin, savaş uçaklarının ve evlerinden kaçan ailelerin yer aldığı çizimlerde; terör saldırısı, siber saldırı ve hatta iklim değişikliği dahi birer savaş tehdidi olarak ifade ediliyor. Broşürlerde, “İsveç çok sayıda ülkeden daha güvenli olsa da, güvenliğimize ve bağımsızlığımıza karşı hâlâ tehditler var” deniyor.

İsveç’te benzer broşürler ilk kez 1943’te, yani 2. Dünya Savaşı’nın en hararetli döneminde dağıtılmıştı.

Broşürlerin, Rusya ile İsveç arasında dönem dönem yükselen tansiyon sonucu hava ve karasuları ihlallerinin ve NATO üyeliğini tartıştığı bir dönemde gelmesi ise dikkat çekti.

İsveç ise geçtiğimiz geçen yıl son 25 yılın en büyük askeri tatbikatını düzenlemiş ve askeri harcamalarını artırma kararı aldığını ifade etmişti. Dahası, ülkede zorunlu askerlik uygulaması için bir referandum yapılmıştı.